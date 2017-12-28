Juan Palacios'un Beşiktaş Sompo Japan ile anlaştığı iddia edildi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden olan ve ülkemizi Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş Sompo Japan'in Kolombiyalı uzun Juan Palacios ile anlaştığı iddia edildi.

David Pick'in haberine göre DJ Strawberry, Jon Diebler ile birlikte Ufuk Sarıca yönetiminde Pınar Karşıyaka ile lig şampiyonluğu yaşayan, ligimizde TOFAŞ forması da giyen tecrübeli oyuncunun Neptunas ile yollarını ayırıp Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.