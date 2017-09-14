Judo Genç Milli Takımı Avrupa sınavına çıkıyor

Türkiye Judo Erkek Milli Takımlar Koordinatörü İrakli Uznadze, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için buradayız diyerek şunları söyledi: ''8 sıklet olmasına rağmen sakatlıklardan dolayı buraya 4 sporcu ile katılıyoruz. Gençler Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımızın kendilerini göstermeleri açısından onlar için çok iyi bir fırsat. Alacakları dereceler onları A Milli Takım seviyesine çıkaracak. 60 ve 66 kilolarda madalya umudumuz var. Elimizdeki bu kadrodan 2020 Olimpiyatları'na gitme şansı olan sporcular var fakat, asıl hedef 2024 Olimpiyatları. Gençler açısından bakıldığında milliş sporcu rezervimiz yeterli değil. Gönül isterdi ki bir çok sporcu arasından aday kadroyıu seçelim. Ancak elimizdeki bu sporcularımızla da başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum.''

Türkiye Judo Kadın Milli Takımı antrenörü Oktay Ayaz, ''Genç milli takımımızın buradaki kadrosunda Avrupa ve Balkan şampiyonalarında derece almış sporcularımız var. Bu şampiyonada madalya şansımız çok yüksek. Hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Kadromuza baktığımız zaman 2020 Olimpiyat barajını zorlayan İrem ve Melisa'dan burada madalya bekliyoruz. Kadromuzda çok yetenekli sporcularımız var ve inşallah burada kürsüde yer alacağız'' diye konuştu

Şampiyonanın ilk günü tatmiye 3 erkek 7 kadın sporcu çıkacak.

Kadınlarda 44 kg da Çiçek Akyüz 1. turu bay geçti. 2 turda ise İspanya İsrail galibi ile karşılaşacak. 44 kg daki bir diğer sporcu Merve Koçer ise ilk turda Ukraynalı rakibi ile mücadele edecek.

48 kg da Melisa Çakmaklı İtalya, Tuğçe Beder ise İspanyalı rakibi ile tatamiye çıkacak.

52 kg da İrem Korkmaz 1. turu bay geçerken 2. turda Slovenya-Rus galibi ile karşılaşacak.

57 kg da ise iki sporcumuz mücadele edecek. Şeyma Özerler Sırbıstan, Meltem Dindar ise Gürcüstanlı rakibi karşısında tur arayacak.

Erkeklerde 55 kg da Samet Kumtaş Romanyalı sporcu ile ilk turda karşılaşırken, 66 Kg Cengizhan Dönmez Bulgaristanlı sporcu ile mücadele etti. Uğurcan Zehir ise Belaruslu sporcu ile tatamiye çıkacak.

DHA