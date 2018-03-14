Jupp Heynckes, Beşiktaş taraftarına hayran kaldı

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş'ın ciddi ve önemli bir rakip olduğunu söyledi. İkinci maçın asla zor olmadığını belirterek, "Genel olarak Beşiktaş kendi sahasında hiç kaybetmedi, grupta namağlup tamamladılar. İlk maçtan önce de dedim, çok iyi takımlar. Bunu da bugün gösterdiler zaman zaman. Taraftarları önünde göstermek istediler. Hücum futbolu oynamak istediler. İlk maçı 5-0 kazansak da ciddiyeti hep vurguladım, kolay olmadı bence. 2-0'dan sonra takımın bazen rahatlaması normal ve oyuna yansıması normal. 2 maçta 8 gol atmak kolay değildi, buradan galip çıkmak kolay değildi. Bu bizim ne kadar akıllı olduğumuzu gösteriyor. Çok kolay değildir, ilk maç sonrası erken gol yesek atmosfer değişirdi, zorlaşırdı daha çok" dedi.

Maçtaki sertlikleri ve sarı kart sayısının çok olmasını da yorumlayan 72 yaşındaki hoca, "Bunu ön görmek zor. Rakibimiz agresif oynadı. Rakiple başa baş oynamak için tatlı sert olmalısınız. Sarı kart gelebileceğini biliyorduk. Hiçbir oyuncumu suçlayamam kart için, serinkanlı olmalıyız. Disiplinli olmalı, provakasyon olmadı ama olabilirdi. Böyle bir cadı kazanında böyle sert oynandığında karşılık vermek gerekiyor" yorumunu yaptı.

"Beşiktaş, Bundesliga'da olsa orta sıraların üstünde olurdu"

Beşiktaş'ı ve taraftarlara büyük bir övgüde bulunan Alman çalıştırıcı, "Bunu tahmin etmek zor, Beşiktaş, Bundesliga'da olsa ne olur söylemek zor. Ama orta sıraların üstlerinde olur. Atmosferle ilgili, her oyuncu için ekstra motivasyon. Böyle bir taraftar önünde oynamak inanılmaz. Avrupa'da böyle bir atmosfer yok. Burası inanılmazdı. Napoli ve Glasgow'da biraz böyle vardı. Rakip takımlar için burada oynamak kolay değil. Namağlup olmaları da biraz bu yüzden. Ligde de 2.'ler, şampiyonlukta da adaylar. Takım kadrosunu da bakınca şampiyon olacaklarından eminim" diye konuştu.

"Hedefimiz Şampiyonlar Ligi"

Jupp Heynckes, yarıştıkları her kulvarda şampiyon olmak istediklerini söyledi. Alman çalıştırıcı, "Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini vurgulayan Heynckes, "Çok istekliyiz. Her kupayı kazanmak isteriz, ama beklemeliyiz. Kupaya açız. Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'ni isteriz. Maç maç gideceğiz. Almanya'da da bu konu sık sık dillendiriliyor. Benimle birlikte Şampiyonlar Ligi yeniden hedef olarak gösteriliyor. Ayaklarımız yere basmalı, çeyrek finali bir görmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak çok zordur. Hep formunuz zirvede olmalı. Sakat ve cezalılar olmamalı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz, hedefim de buydu" dedi.

"Şampiyonlar Ligi'nde rakip seçemezsiniz"

"Kura için şunu söyleyeyim, futbolda hiçbir zaman rakip seçme lüksü yoktur, olmamalı da. Rakip kim olursa olsun çeyrek finalde güçlü bir rakip gelir, hazır olmalısınız. Bunu mental olarak başarmalıyız. Az önce de söylediğim üzere herhangi bir tercih ettiğim rakip söz konusu değil. Şampiyonlar Ligi'nde rakip seçemezsiniz. Çeyrek finalde üst düzey takımlar var. Tüm oyuncuların kadroda olup olmaması önemli. Doğru anlarda şansa ihtiyacınız olur."

(Skorer)