Jupp Heynckes: Yüksek konsantrasyonla maça başlamalıyız

Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes, 5-0 biten ilk maçın ardından Beşiktaş ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

''KIRMIZI KART İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI''

İlk maçta Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının işlerini kolaylaştırdığını belirten Heynckes, ''10 kişi kalmak Şampiyonlar Ligi'nde işleri çok zorlaştırır. Beşiktaş da ilk maçta onu yaşadı. O maçta kendi oyunumuzu oynadık. 10 kişi kalmaları taktiğimizi yansıtmamızı rahatlattı, işimiz kolaylaştı.'' sözlerini kullandı.

''TALISCA'YI TAKIMIMDA GÖRMEK İSTERİM''

Beşiktaş ve taraftarlarından övgüyle bahseden tecrübeli teknik adam, Tüyleri ürperten bir atmosfer olacak. Türk taraftarları çok meşhur, futbol burada çok coşkuyla yaşanıyor. Beşiktaş sadece iyi oyunculardan kurulu değil, çok da iyi bir takım. Çok iyi hocası da var. Bu işin sırrı bu, önemli olan takım olmak. Beşiktaş da bunu oluşturdu. Ajax da bunu oluşturmuştu. Beşiktaş'tan Talisca'yı takımımda görmek isterim. Yıldız bir oyuncu.'' şeklinde konuştu.

''HALA MÜKEMMELLEŞTİREBİLİRİZ''

Oyunlarını mükemmel hale getirmek için çalıştıklarını belirten Heynckes, ''Bundesliga'da yüksek bir puan farkıyla lideriz ancak buna rağmen maçlara ciddi çıkıyoruz, çok ağır antrenmanlar yapıyoruz. Pas oyununu, pres oyununu hala mükemmelleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Yarın tur atlarız, ondan sonra en üst rakiplerle karşılaştığımızda buna hazır olmalıyız. Oyuncularımın hepsi çok çalışkan ve bundan mutluyum.'' dedi.

''BUNU BAŞARAN ENDER OYUNCULARDAN BİRİ''

Fransız futbolcu Ribery'nin performansını değerlendiren teknik direktör, ''Franck Ribery, performansını aynı seviyede tutmayı başaran ender oyunculardan biri. Ribery, fitness odasında çok ağır çalışan bir futbolcudur. Bireysel olarak çok çalışma yapar. Kendisini çok iyi hazırlar. Ritmini buldu ve eski performansına kavuştu.'' diyerek tecrübeli futbolcuya forma verebileceğinin sinyallerini verdi.

''HEPSİNİ SAHAYA SÜRECEĞİM''

Beşiktaş karşısında rotasyon yapacak mısınız sorusunu cevaplandıran başarılı teknik direktör, ''İlk 11 ile neyi kast ediyorsunuz? Burada 20 üst düzey oyuncuyla bulunuyoruz ve burada bulunmalarının bir sebebi var. Tüm oyuncularımı aynı seviyede görüyorum, sabit bir 11 yoktur. 2013'te Barcelona ile yarı finalde oynarken, 5 oyuncumuz sarı kart sınırındaydı. Hiçbiri sarı kart görmedi ve finalde oynadı. Kimmich ve Lewandowski gibi sarı kart sınırında bulunan oyuncularımı çok ciddi uyardım. Oyuncular, ciddi oynadıkları zaman bu tarz maçları sarı kart görmeden atlatabiliyorlar. Sarı kart sınırındaki oyuncularımı da gözetmeyeceğim ve yarın hepsini sahaya süreceğim.'' diye konuştu.

''YÜKSEK KONSANTRASYON İLE ÇIKACAĞIZ''

İstanbul'da kendilerini ateşli bir atmosfer beklediğinin farkında olduklarını söyleyen Jupp Geynckes, ''Futbol dünyasındakiler için, iyi bir atmosferde oynayabilmek önemlidir. Taraftar bu oyunun en önemli parçasıdır. Glasgow'da Celtic'e karşı oynadım, müthişti, Napoli deplasmanı müthişti. Yarın da takımıyla nefes alan bir taraftar topluluğu olacaktır. Takımımızda çok tecrübeli oyuncular var. Milli takımlarla da önemli maçlara çıkmış, deneyimli oyuncular var. 5-0 rahat bir avantaj gibi gözükse de, yüksek konsantrasyonla maça başlamalıyız, oyuncular bunun farkında.'' sözlerini kullanarak ciddi bir şekilde maça çıkacaklarını belirtti.

''MÜNİH'TE KAL, SANA İHTİYACIM YOK''

Sakat oldukları için İstanbul'a getirilmeyen James Rodriguez ve Arjen Robben hakkında da konuşan Alman hoca, ''James Rodriguez'in birkaç gündür takımla çalıştığını ve benim de tedbirli bir antrenör olduğumu düşünecek olursak, bir opsiyon olduğunu söyleyebiliriz ama kararımı yarın vereceğim. Robben'in yarın oynaması gerekseydi, oynayabilirdi ama tedbirli davranıyoruz. Bir kas sakatlığından bahsediyoruz. Robben ile konuştum ve 'Münih'te kal, şu anda sana ihtiyacım yok' dedim.'' sözlerini kullandı. (Sporx)