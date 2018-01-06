Jupp Heynckes: Beşiktaş'tan çok etkilendim

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş ile Devler Ligi'ndeki buluşmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alman ekibinin Doha'daki kamp çalışmaları sırasında bir basın toplantısı düzenleyen deneyimli teknik adam, bir çok konuya açıklık getirirken siyah-beyazlılarla ilgili de itiraflarda bulundu.

Rakipleriyle ilgili çalışmalara başladıklarını ve kasetlerini izlediklerini dile getiren Heynckes "Beşiktaş'ın RB Leipzig ile yaptığı iki maçı seyrettim. Açıkçası oynadıkları oyundan çok etkilendim. Bir de deplasmanda oynayacağımız maçtaki sıcak atmosferi de hesaba katmalıyız. Turu geçen taraf biz olmak istiyorsak gerçekten çok çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

'Vidal takımda kalıyor'

Takımdan ayrılacağı ve Chelsea'ye transfer olacağı söylenen oyuncuları Arturo Vidal ile ilgili de konuşan Bayern Münih Teknik Direktörü şunları söyledi: "Vidal buradaki kamp çalışmamızda en çalışkan isimlerden bir tanesi oldu. Formda bir Vidal ile biz de çok daha güçlü bir takım haline geliriz. Biz bu transfer döneminde ne Vidal ne de başka bir oyuncuyla yollarımızı ayırmayacağız".

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