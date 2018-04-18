Jurgen Klopp Abdülkadir Ömür için harekete geçti
İngiliz devi Liverpool, Abdülkadir Ömür’ü yakın markaja aldı. 18’lik yıldız Salah’ın veliahtı olacak.
PREMİER Lig ekiplerinden Liverpool, Abdülkadir Ömür için teklif yapmaya hazırlanıyor. R.Madrid’in Asensio’nun Liverpool’a gitmesine izin vermemesi nedeniyle, Kırmızılılar’ın Teknik Direktörü Jürgen Klopp süper solak Abdülkadir Ömür’ü listenin tepesine yazdı. Ayrıca bir diğer İngiliz ekibi Tottenham’ın da 18 yaşındaki oyuncu için takipte olduğu öğrenildi. Yönetim Abdülkadir için kapıyı 18 milyon eurodan açacak.
(Aksam)
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