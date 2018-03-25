Jürgen Klopp, Brezilya Milli Takımı'na seçilen Talisca'yı izletmeye başladı
İngiliz devi Liverpool, Beşiktaş'taki performansının ardından Brezilya Milli Takımı'na seçilen Talisca'yı izletmeye başladı.
İngiliz basını, Brezilya Milli Takımı'na seçilen Anderson Talisca'nın Liverpool tarafından takip edildiğini duyurdu.
Çıkan haberlere göre; ilk 11'de iyi futbolcuları bulunan ancak kulübesi zayıf olan Liverpool, son iki sezonda büyük bir çıkış gösteren 24 yaşındaki yıldızı izliyor.
Roberto Firmino'ya iyi bir alternatif olacağı yazılan Talisca'nın Dünya Kupası'ndan sonra yüksek bir ücretle transfer edileceği konuşuluyor.
AKŞAM
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