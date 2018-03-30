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Jurgen Klopp: Emre Can'ın 200 bin Pound istediği yalan

Premier Lig ekiplerinden Jürgen Klopp, sene sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Can hakkında açıklamalarda bulundu.

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Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can hakkında konuştu.

''HENÜZ VERİLMİŞ BİR KARAR YOK''

Emre Can ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an her şey açık durumda, verilmiş bir karar yok. Sürekli kendisiyle konuşuyoruz. Bizimle sözleşme imzalamaması dışında her şey iyi gidiyor, bir problemimiz yok. 

''BU KADAR PARA İSTEMEDİ''

İngiliz basınında çıkan Emre Can'ın Liverpool'da haftalık 200 bin Pound maaş istiyor dedikoduları hakkında da konuşan Klopp, ''Yok 250 bin Pound! Bu kadar maaş istediği haberleri gerçek değil'' şeklinde konuştu.

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