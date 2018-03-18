Jürgen Klopp: Salah, Messi'nin yolundan ilerliyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un süper yıldızı Muhammed Salah, gösterdiği performansla her geçen gün biraz daha büyümeye devam ediyor.

Liverpool'un Watford'u 5-0 yendiği maçta 4 gol birden atan Salah'a övgüler yağdıran Liverpool menajeri Klopp, Salah'ın Messi yolundan ilerlediğini iddia etti.

Salah'ın inanılmaz bir sezon geçirdiğini ifade eden Klopp: "Salah'ın Messi ile kıyaslanmak istediğini sanmıyorum ama Salah bence Messi'nin yolundan ilerliyor. Bir takımın performansına bu kadar etki edebilen ve benim bildiğim en son oyuncu Maradona'ydı" dedi.

Salah'ın sürekli çalıştığını da belirten Klopp, "Salah inanılmaz bir azim ve kararlılıkla çalışıyor, takım da onunla beraber oynamayı seviyor. Watford karşısında attığı 4 golle bize büyük bir katkı sağladı ve bence bu sıradışı bir performanstı" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Liverpool forması altında 41 maça çıkan Muhammed Salah, 28'i Premier Lig'de olmak üzere 36 golün altına imza attı. Salah ayrıca 12 de asist yaptı. Klopp'un Salah ile karşılaştırdığı Messi ise bu sezon 42 oyun maçta 34 gol, 16 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)