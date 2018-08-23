Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Jürgen Klopp'tan Mesut Özil'e destek

Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraf için eleştirilen Mesut Özil'i savundu, 'Kesinlikle yanlış bilgilendirme ve tamamen mantıksız...'

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk asıllı Alman Milli Takım oyuncusu Mesut Özil, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası sırasındaki performansı nedeniyle eleştirildi. Mesut Özil daha sonra "ırkçılık ve saygısızlık" nedenleriyle de Milli Takımı bıraktı.

Konuyla ilgili son açıklama Liverpool Menajeri Jurgen Klopp'tan geldi. Bir kez daha Mesut Özil'i destekleyici ifadeler kullanan Klopp, "Bu yanlış bilgilendirmeye klasik bir örnek ve kesinlikle de mantıksız" dedi.

Alman Sport1 televizyonuna konuşan Klopp, "Politika'da küçük şeyler her zaman büyütülür. Büyük şeylerden de devam etmek için uzaklaşılır. Normalde akıllı bir insan bunları arkada bırakır; çünkü doğru şeyi söylemek kolay değildir. Bunda kendimi de sayıyıyorum. Ancak bu görüşmelerde sesi yüksek çıkanlar fikir sahibi olmayanlardır." açıklamalarını yaptı.

Özil'le birlikte Alman Milli Takımında oynayan bir başka Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan da Erdoğan ile fotoğraf çekilirken; Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçlarında Alman taraftarlarca yuhalanmıştı. İki isme değinen Klopp, "Bu çocuklardan en azından ülkemize bağlılıkları konusunda şüphem yok. Sadece kökenleri farklı. Bu güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın Borussia Dortmund'dayken teknik patronluğunu yapan Jurgen Klopp, "Kültürel farklılıkların güzel bir şey olduğunu 2006 Dünya Kupası sırasında gördük. Zeki bir politikacı tarafından yönlendirildiler ve kendilerini yüzde yüz savunmaları için fazla şans tanınmadı. Bu tartışmayı iki yüzlülük olarak görüyorum. Kötü şeyler oldu; çünkü insanlar doğru şekilde bilgilendirilmedi. Medyada bu böylentilerle hergün yeni bir şeyler üretmemeliydi. Şimdi sakin olunmalı ve bunun arkasındaki insanlara bakılmalı" diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

İnsanların en ilginç korkuları

İnsanların en ilginç korkuları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA