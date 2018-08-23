Jürgen Klopp'tan Mesut Özil'e destek

Türk asıllı Alman Milli Takım oyuncusu Mesut Özil, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası sırasındaki performansı nedeniyle eleştirildi. Mesut Özil daha sonra "ırkçılık ve saygısızlık" nedenleriyle de Milli Takımı bıraktı.

Konuyla ilgili son açıklama Liverpool Menajeri Jurgen Klopp'tan geldi. Bir kez daha Mesut Özil'i destekleyici ifadeler kullanan Klopp, "Bu yanlış bilgilendirmeye klasik bir örnek ve kesinlikle de mantıksız" dedi.

Alman Sport1 televizyonuna konuşan Klopp, "Politika'da küçük şeyler her zaman büyütülür. Büyük şeylerden de devam etmek için uzaklaşılır. Normalde akıllı bir insan bunları arkada bırakır; çünkü doğru şeyi söylemek kolay değildir. Bunda kendimi de sayıyıyorum. Ancak bu görüşmelerde sesi yüksek çıkanlar fikir sahibi olmayanlardır." açıklamalarını yaptı.

Özil'le birlikte Alman Milli Takımında oynayan bir başka Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan da Erdoğan ile fotoğraf çekilirken; Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçlarında Alman taraftarlarca yuhalanmıştı. İki isme değinen Klopp, "Bu çocuklardan en azından ülkemize bağlılıkları konusunda şüphem yok. Sadece kökenleri farklı. Bu güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın Borussia Dortmund'dayken teknik patronluğunu yapan Jurgen Klopp, "Kültürel farklılıkların güzel bir şey olduğunu 2006 Dünya Kupası sırasında gördük. Zeki bir politikacı tarafından yönlendirildiler ve kendilerini yüzde yüz savunmaları için fazla şans tanınmadı. Bu tartışmayı iki yüzlülük olarak görüyorum. Kötü şeyler oldu; çünkü insanlar doğru şekilde bilgilendirilmedi. Medyada bu böylentilerle hergün yeni bir şeyler üretmemeliydi. Şimdi sakin olunmalı ve bunun arkasındaki insanlara bakılmalı" diye konuştu.