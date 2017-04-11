Juve tur için büyük avantaj yakaladı!
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus evinde Barcelona'yı konuk etti.
İLK 11'LER:
Juventus: Buffon, Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Dybala, Higuain, Mandzukic
Barcelona: Ter Stegen, Mathieu, Pique, Umtiti, Sergi Roberto, Mascherano, Rakitic, Iniesta, Neymar, Messi, Suarez
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