Juventus Barcelona özet goller ve önemli anları kaç kaç bitti?

Juventus Barcelona özeti nefes kesen dakikalara sahne oldu ve ev sahibi Juventus’un 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı Juventus Barcelona 3-0 sonuçlandı ve Juventus rövanş için büyük avantaj elde etti. İşte, merakla beklenen Juventus Barcelona maç özeti, golleri ve önemli anları.

Maçta gol perdesini açan isim Paulo Dybala oldu. Maçın 7. dakikasında güzel bir vuruşla takımını öne geçiren Dybala 22.dakikada bir dol daha kaydetti ve farkı ikiye çıkardı. Buffon’un ilk yarıdaki muhteşem kurtarışı da maça damga vurdu.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ve rakip kalede pozisyonlar bulan İtalyan ekibi Juventus, 55.dakikada köşe vuruşu sonrası Chiellini’nin attığı golle farkı üçe çıkardı.

Maçta başka gol olmayınca İtalyan ekibi rövanş için büyük avantaj sağladı. 19 Nisan’da Nou Camp’ta oynanacak rövanş maçında Barcelona’nın bir mucizeye daha imza atıp atmayacağı ise büyük merak konusu olacak.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Juventus ve Barcelona en son 2015 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmiş ve Barcelona rakibini 3-1 yenerek kupayı almıştı. Ancak Katalanlar, rakibini Avrupa kupalarında deplasmanda henüz yenemedi.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde son beş sezonda üçüncü kez çeyrek final oynayacak. Bu süre zarfında başka hiçbir İtalyan kulübü turnuvada çeyrek final göremedi.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde dört maçtır kazanıyor ve turnuvada halen devam eden en uzun serinin sahibi. Juve ayrıca Real Madrid ile birlikte bu sezon henüz yenilmeyen iki takımdan biri.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde 351 dakikadır kalesinde gol görmüyor ve bu alanda da devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Juve turnuvada en son Sevilla oyuncusu Nico Pareja'dan gol yemişti.