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Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta!

Real Madrid, Cristiano Ronaldo’nun transferi için Juventus ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Real Madrid, Cristiano Ronaldo’nun transferi için Juventus ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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