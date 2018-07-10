Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta!
Real Madrid, Cristiano Ronaldo’nun transferi için Juventus ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Real Madrid, Cristiano Ronaldo’nun transferi için Juventus ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.