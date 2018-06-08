Juventus, Buffon'un yerine Perin'i transfer etti
Juventus, Gianluigi Bufffon'dan boşalan kalesini Genoa'dan Mattia Perin ile doldurdu.
İtalya Serie A ligi ekiplerinden ve son şampiyon Juventus, Gianluigi Buffon'un gidişinin ardından kalesini Genoa'dan Perin ile doldurdu.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki kaleci ile 4 yıllık anlaşıldı ve Genoa'ya 12+3 milyon euro bonservis ödenecek.
Perin geçtiğimiz sezon Genoa forması ile çıktığı 38 karşılaşmada kalesinde 43 gole engel olamazken, 12 karşılaşmada gol görmedi.
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