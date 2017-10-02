Juventus genel direktörü Beppe Moratta: Yaz ayında teklifimizi yaptık ancak kabul edilmedi

Juventus genel direktörü Beppe Moratta, Liverpool'un yıldızı Emre Can hakkında açıklamalar yaptı. Moratta, Türk asıllı Alman milli futbolcu için yaz aylarında yaptıkları teklifin İngiliz ekibi tarafından reddedildiğini söyledi.

Konuyla ilgili İtalyan basınına konuşan Moratta, şunları söyledi: "Takımımızın her alanda olduğu gibi orta sahada da rekabetçi oyuncuları var. Yeni transferlerimiz Bentancur ve Matuidi şimdiden yeteneklerini gösterdi. Rekabet her takıma büyük artı katar ve takımımız da bunun faydasını görüyor.

"Emre Can konusunda ise şunu söyleyebilirim ki çok kaliteli bir oyuncu. Yaz ayında teklifimizi yaptık ancak kabul edilmedi. Sezon başlamadan satmadıkları bir oyuncuyu sezon ortasında bırakacaklarını düşünmüyorum."