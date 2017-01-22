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Juventus Lazio'yu rahat geçti

Serie A'da lider Juventus, evinde Lazio'yu 2-0 yenerek puanını 48'e çıkardı.

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İtalya Ligi Serie A'da geçen hafta Fiorentina'ya deplasmanda boyun eğen Juventus kendi sahasında Lazio'yu 2-0 yendi, moral buldu.
 
Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 5'te Paulo Dybala ve 17'da Gonzalo Higuain kaydetti.
 
Bu sonuçla liderlik koltuğunda oturan Juve puanını 48'e yükseltirken, Lazio 40 puanda kaldı.

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