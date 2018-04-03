Juventus Real Madrid maçı bugün saat kaçta? Juventus Real Madrid maçı hangi kanalda şifresiz izlenebilecek? sorusu futbol severler tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu akşam başlıyor. Çeyrek final ilk maçında İtalyan Juventus sahasında, İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. . İki dev kulübün bu zorlu mücadelesinin hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak konusu. Futbolseverler Juventus Real Madrid mücadelesinden en son gelişmeleri, takımlardaki son durumu, muhtemel 11'leri ve canlı yayın bilgilerini haberimizden görebilirler. Bu akşamki mücadeleden galip ayrılan taraf önemli avantaj yakalayacak. İşte Juventus Real Madrid maç saati ve şifresiz izlenebilecek kanallar..



JUVENTUS REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?



Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları başlıyor. Bu akşam Juventus ile Real Madrid, Allianz Stadyumun'nda karşılaşacak. Mücadele saat T.S.İ 21.45'te başlayacak. Dev mücadeleyi şifresiz olarak TRT1 kanalı canlı yayınlayacak.



Cüneyt Çakır, Juventus-Real Madrid maçını yönetecek



FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İtalya'nın Juventus ile İspanya'nın Real Madrid takımları arasında 3 Nisan Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını yönetecek.



İtalya'nın Torino şehrindeki Juventus Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.



Muhtemel 11'ler



Juventus: Buffon, Barzagli, Chiellini, Sandro, Sciglio, Khedira, Matuidi, Cuadrado, Dybala, Costa, Higuain.



Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Ronaldo, Benzema.







ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL HEYECANI



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final ilk maçları, bugün ve 4 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Rövanş karşılaşmalarının 10-11 Nisan'da oynanmasının ardından yarı finalistler belli olacak.



Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:



3 Nisan Salı:



Juventus (İtalya) - Real Madrid (İspanya)



Sevilla (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)



4 Nisan Çarşamba:



Liverpool (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)



Barcelona (İspanya) - Roma (İtalya)



Barcelona - Roma maçı hangi kanalda?



Barcelona ile eşleşen Cengiz Ünder'in takımı Roma, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Camp Npu'a konuk olacak.



4 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.45'te oynanacak olan mücadele Tivibu Spor 3kanalından naklen yayınlanacak.



Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda?



Çeyrek final turunda eşleşen iki İngiliz takımı, turun ilk maçında Anfield'da karşılaşıyor.



4 Nisan Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak olan Liverpool - Manchester City mücadelesi Tivibu Spor 2'den naklen izleyiciyle buluşacak.









Lider Juventus, Milan'ı farklı yendi



İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında lider Juventus, sahasında konuk ettiği Milan'ı 3-1 yendi. Torino'daki Juventus Stadyumu'nda oynanan maça iyi başlayan Juventus, Paulo Dybala'nın 8. dakikadaki golüyle Milan karşısında 1-0 öne geçti. Oyuna denge getiren Milan, 28. dakikada Leonardo Bonucci'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Juventus,79. dakikada Juan Cuadrado, 87. dakikada ise Sami Khedira'nın golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Milan'ın tek golünün asistini yapan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 80. dakikada yerini Patrick Cutrone'a bıraktı. Bu sonuçla Juventus, 78 puanla liderliğini korurken, Milan ise 50 puanla 6. sırada kaldı.