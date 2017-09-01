Juventus Spinazzola'yı alamayınca Asamoah transferi zora girdi

Galatasaray'ın uzun süredir renklerine katmak için yoğun çaba sarf ettiği Asamoah transferinde şok gelişme yaşandı.

"Yedek sol bek alınca bu transfere izin veririz" diyen Juventus, Spinazzola'yı geri alamayınca dün Asamoah'ın Galatasaray'a transferini onaylamadı.

Galatasaray yeni teklif sunacak

Asamoah için Juventus'a yeni teklif sunmaya hazırlanan Galatasaray yöneticileri "Asamoah'ı biz de, Tudor da kadroda görmeyi çok istiyoruz. Transferin son günü olan 8 Eylül'e kadar tüm şartları zorlayacağız" ifadesini kullandılar.

Galatasaray, Asamoah ile yıllık 2.5 milyon eurodan 4 senelik anlaşma yapmıştı.

(Futbolarena)