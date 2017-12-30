Juventus Telles'i alırsa Asamoah Galatasaray'a kalacak

Portekiz basını, Porto'nun sol beki Alex Telles için Chelsea ile birlikte Juventus'un da devre arasında teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu.

Juventus'un Telles'i transfer etmesi halinde Asamoah'ın gitmesine izin vermesi bekleniyor. Bu sezon büyük çıkış yapan Telles, Porto formasıyla ligin ilk bölümünde 10 asist gerçekleştirdi. Sa mbacı; Fransa, İtalya ve İngiltere'den başka takımların da radarında.

Yüzde 10'u G.Saray'a

Porto'nun Alex Telles'i satması halinde Galatasaray'ın kasasına da para girecek. Sarı- kırmızılılar, iki sezon önce 6.5 milyon euro'ya verdiği Brezilyalı bekin sözleşmesine 'bir sonraki satıştan kardan yüzde 10 pay' alma maddesi koydurmuştu. Telles'in 6.5 milyon euro'nun üzerinde bir rakama satılması halinde Porto'nun elde edeceği karın yüzde 10'unu Galatasaray alacak.