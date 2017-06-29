Juventus yetkilileri Galatasaray'ın Kwadwo Asamoah için yaptığı teklifi değerlendirdi

Felipe Melo'nun ayrılışı sonrası defansif orta saha ihtiyacını bir türlü gideremeyen Galatasaray, Juventus'un 28 yaşındaki oyuncusu Kwadwo Asamoah'ı yakın takibe aldı.

Sarı Kırmızılılar, Ganalı futbolu için kulübüne resmi teklifte bulunurken, bugün Torino'da bu teklife ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi. Juventus kulübü yetkilileri, Asomoah'ın menajeri Edoardo Crnjar ile bir araya gelerek, Galatasaray'ın teklifini değerlendirdiler.

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Juventus, kulüple 1 sezon daha sözleşmesi bulunan futbolcusunu henüz satmayı düşünmüyor.