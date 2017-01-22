Juventus Adriano Correia’nın peşine düştü

İtalyan devi Juventus, Beşiktaş’ın tecrübeli sol beki Adriano Correia’nın peşini bırakmıyor. SKY Sports Italia’da yer alan haberde, Türkiye’deki terör saldırılarından etkilendiği savunulan Brezilyalı futbolcunun, Juventus’a gitmeye istekli olacağı ifade edildi.

Sol bekte alternatifi kalmayan Torino ekibinin, bu sorunu eski Barcelonalı yıldızla çözmek istediği aktarıldı. Ayrıca Adriano’nun tecrübesi ve çok yönlü yapısının da Juve’yi cezbettiği kaydedildi. Haberde Lyon’la el sıkışan Fransız sol bek Patrice Evra’nın takımdan ayrılmaya yakın olmasının bu transferde önemli rol oynadığı da vurgulandı.