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Juventus Adriano Correia’nın peşine düştü

Patrice Evra'nın takımdan ayılmasından sonra tecrübeli bir sol bek arayan Juventus, Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Adriano Correia ile ilgilenmeye başladı.

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İtalyan devi Juventus, Beşiktaş’ın tecrübeli sol beki Adriano Correia’nın peşini bırakmıyor. SKY Sports Italia’da yer alan haberde, Türkiye’deki terör saldırılarından etkilendiği savunulan Brezilyalı futbolcunun, Juventus’a gitmeye istekli olacağı ifade edildi.
 
Sol bekte alternatifi kalmayan Torino ekibinin, bu sorunu eski Barcelonalı yıldızla çözmek istediği aktarıldı. Ayrıca Adriano’nun tecrübesi ve çok yönlü yapısının da Juve’yi cezbettiği kaydedildi. Haberde Lyon’la el sıkışan Fransız sol bek Patrice Evra’nın takımdan ayrılmaya yakın olmasının bu transferde önemli rol oynadığı da vurgulandı.

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