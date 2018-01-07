Juventus'ta Dybala sakatlığından dolayı 1 ay yok

İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Juventus'a yıldız oyuncusu Paulo Dybala'dan kötü haber geldi.

Ligde Cagliari ile oynanan maçta sakatlanan ve 50. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Dybala'nın son durumu netlik kazandı. Kaslarında problem olan golcü oyuncu en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Dybala attığı depar sonrası sakatlanmış ve oyundan çıkarken de gözyaşlarını tutamamıştı.

Juventus'un Serie A'da oynayacağı 5 maçı kaçıracak olan Dybala'nın 13 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'ndeki Tottenham maçına yetişmesi bekleniyor.

Dybala bu sezon Juventus formasıyla 28 maçta 17 gole imza attı.