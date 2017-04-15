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Paulo Dybala sakatlandı, Barcelona maçında oynamayabilir

Barcelona - Juventus maçı öncesinde Juventus'ta şok! Paulo Dybala sakatlandı, Barcelona maçında oynamayabilir...

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Barcelona - Juventus maçı öncesinde Juventus'ta Paolo Dybala endişesi yaşanıyor. İtalyan ekibinin Pescara ile oynadığı Serie A mücadelesinde Dybala sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Munstari'nin müdahalesi ile yerde kalan Dybala, 53. dakikada oyuna devam edemeceğini belirterek oyun kenarına geldi.

Mücadele sonrasında Arjantinli yıldızın durumu ile ilgili konuşan teknik direktör Massimiliano Allegri, "Dybala bir darbe aldı. İyimser olmak zorundayız. Olayın sıcaklığıyla bir şey anlaşılmaz. Detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Önünde iyileşmek için 4 gün var" diye konuştu.

Barcelona - Juventus maçı, 19 Nisan günü oynanacak ve Barça, 3-0'ın rövanşında bir mucizeye daha imza atmaya çalışacak.

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