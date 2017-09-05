Juventus'tan Emre Can'a 40 milyon euro

İtalya Serie A'yı son yıllarda silip süpüren Juventus, sezon öncesi ısrarla istediği Emre Can için Liverpool'dan olumsuz yanıt almıştı.

23 yaşındaki orta sahanın transferinde 35 milyon euro bonservis öneren İtalyan ekibinin, ocak ayında bu rakamı 40'a çıkaracağı iddia edildi. Jurgen Klopp'un Emre Can'a çok önem verdiği ve bırakmak istemediği bilinirken 40 milyon euroluk teklife ne cevap verileceği merak konusu oldu.

Türk asıllı olan Emre Can Almanya Milli Takımı için ter döküyor. Bayern Münih alt yapısında yetişen Emre, daha sonra Bayer Leverkusen'e transfer olmuş oradan da Liverpool'un kadrosuna dahil olmuştu. İngiliz ekibiyle 133 maça çıkan Alman oyuncu 10 gol atıp 8 asist yaptı. (Fotomaç)