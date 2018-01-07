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Juventus'tan flaş Asamoah açıklaması

Juventus CEO’su Beppe Marotta, “Burada oynamak istemeyen kim olursa olsun gidebilir. Burası Juventus. Oynamak isteyenler kalır” dedi.

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G.SARAY, sezon sonunda Juventus’un Ganalı sol beki Asamoah’ı kadrosuna katacak. Ancak ocak ayında bu transferin gerçekleşmesi için İtalyan ekibi tam 4 milyon euro talep etti. Sarı-Kırmızılılar ise yazın boşa çıkacak futbolcuya en fazla 2 milyon euro ödeyebileceğini söyledi. Juve, ikna olmadı. İtalyan ekibinin CEO’su Beppe Marotta, “Kalmak istemeyen herkes gidebilir” dedi.
 
SPİNAZZOLA DÖNECEK
 
Marotta, “Burası Juventus. Sadece oynamak isteyenler kalır. Sezon sonu sol bek için Spinazzola dönecek” şeklinde konuştu. Asamoah’ın sezon sonunda Aslan’a gelme ihtimali daha yüksek. (Akşam)

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