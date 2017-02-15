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Juventus'tan Galatasaray için Tudor mesajı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, eski kulübü Juventus tarafından unutulmadı.

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Kardemir Karabükspor'dan Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Igor Tudor, futbolculuk döneminde forma giydiği İtalyan devi Juventus tarafından da unutulmadı.
 
Galatasaray'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Tudor için kulübün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olan Igor Tudor'u kutluyoruz. İyi şanslar" ifadeleri kullandıldı.
 
Igor Tudor, futbolculuk döneminde 1999-2007 yılları arasında Juventus forması giymişti.

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