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Juventus'tan gönderilen Dani Alves Manhester City ile anlaşmak üzere

Juventus'la bağlarını koparan Brezilyalı sağ ben Dani Alves, Manchester City ile masaya oturdu.

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Juventus CEO’su Giuseppe Marotta, Brezilyalı sağ bek Dani Alves’in karşılıklı olarak feshedileceğini açıkladı. Manchester City ile görüştüğü iddia edilen 34 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun kısa süre içinde Maviler’le sözleşme imzalaması bekleniyor.

Daha önce yaptığı bir açıklamada eski çalıştırıcısı Pep Guardiola hakkında “Dahi” ifadesini kullanan Alves böylece Barcelona’da inanılmaz başarılara imza attığı hocasıyla yeniden bir araya gelmiş olacak.

Marotta, konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Dani Alves, bize farklı bir deneyim yaşamak istediğini iletti. Tamamen oyuncunun almış olduğu bir karar. Biz de kendisinin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetme kararı aldık. Kendisine kariyerinde başarılar diliyoruz” dedi.

Paulo Dybala ile ilgili olarak yaptığı, “Eğer kendisini geliştirmek istiyorsa, Juventus’tan ayrılmalı.” şeklinde yapmış olduğu açıklama ile tepki çeken Alves bu sezon Juventus formasıyla 33 maçta 6 gol 6 asist kaydetmiş ve siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi’nde final oynamasında büyük katkıda bulunmuştu.

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