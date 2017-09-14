Kaan Ayhan devre arasında Trabzonspor'a imza atacak
Trabzonspor, Türk milli takımının gurbetçi yıldızı Kaan Ayhan'ı devre arası kadrosuna katmak için girişimlere hemen başlayacak.
Transferi bu sezona yetişmeyen 22 yaşındaki oyuncu için Düsseldorf kulübüne devre arasında teklif yapacak bordo-mavili kulüp, satışına onay çıkmazsa sözleşmesi biteceği için ailesi ve menajeri ile masaya oturarak sezon sonu için söz kesmeye çalışacak.
(Sabah)
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