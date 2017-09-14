Kaan Ayhan devre arasında Trabzonspor'a imza atacak

Transferi bu sezona yetişmeyen 22 yaşındaki oyuncu için Düsseldorf kulübüne devre arasında teklif yapacak bordo-mavili kulüp, satışına onay çıkmazsa sözleşmesi biteceği için ailesi ve menajeri ile masaya oturarak sezon sonu için söz kesmeye çalışacak.

(Sabah)