Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kaan Ayhan devre arasında Trabzonspor'a imza atacak

Trabzonspor, Türk milli takımının gurbetçi yıldızı Kaan Ayhan'ı devre arası kadrosuna katmak için girişimlere hemen başlayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transferi bu sezona yetişmeyen 22 yaşındaki oyuncu için Düsseldorf kulübüne devre arasında teklif yapacak bordo-mavili kulüp, satışına onay çıkmazsa sözleşmesi biteceği için ailesi ve menajeri ile masaya oturarak sezon sonu için söz kesmeye çalışacak.

(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ankara'da feci kaza: Bir aile yok oldu

Ankara'da feci kaza: Bir aile yok oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA