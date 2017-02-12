Demba Ba hazırlanmaya çalışırken Lacina Traore ilk golünü attı bile

Beşiktaş'ta forvet konusunda yaşanan eksiklik, Karabükspor mağlubiyetinin ardından yeniden gün yüzüne çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş'in "hazır forvet istiyorum" diye ısrar etmesine rağmen Beşiktaş yönetimi forvet tercihini en erken 24'üncü haftada sahaya çıkabilecek olan Senegalli yıldız Demba Ba'dan yana kullandı. Senegalli golcüden önce Beşiktaş iki alternatif üzerinde durdu. Birisi İstanbulspor'a giden Emmanuel Adebayor diğer ise Monaco'nun Gijon'a kiraladığı Lacina Traore...

Adebayor 1.5 yıl için 4.5 milyon euro istediği için daha ilk anda kendisinden vazgeçildi. Asıl bomba ise Lacina Traore konusunda yaşandı. Fildişili golcü menajeriyle beraber İstanbul'a getirildi. Monaco sezon sonuna kadar 400 bin euro kiralama bedeli ve Traore'ye ödenmesi gereken 1 milyon euro'nun Beşiktaş tarafından karşılanmasını isteyince yönetim tek kuruş ödemeyeceği Demba'da karar kıldı. Traore, Gijon formasıyla ilk maçında 19 dakika forma giydi ve golünü attı.