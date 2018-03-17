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Kaçan gol sonrası Hasan Şaş çılgına döndü!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken maçın son dakikalarda kaçan gol sonrası Hasan Şaş çılgına döndü.

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Kadıköy'de oynanan mücadelinin 90+4. dakikasında Fenerbahçe ceza sahası için topla buluşan Tolga Ciğerci müsait pozisyonda topu kaleci Volkan Demirel'e nişanladı.
 
Pozisyon sonrası Galatasaray teknik heyetinde yardımcı antrenör Hasan Şaş büyük üzüntü yaşadı. Kaçan gol sonrası çılgına dönen Hasan Şaş çimleri dövdü. 
 
Öte yandan Fatih Terim'de kaçan gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.

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