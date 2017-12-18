Kadıköy'de Fatih Terim sesleri!
Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de taraftarlar 'İmparator Fatih Terim' tezahüratında bulundu.
Ligdeki yükselişi devam eden ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritip 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe'de keyifler yerinde.
Kadıköy'de Kardemir Karabükspor'u ağırlayan ve 2-0 yenen Fenerbahçe'de taraftarlar galibiyetin coşkusunu yaşadı. Maç öncesi ezeli rakipleri Galatasaray'ın Igor Tudor ile yolları ayırmasına göndermede yapan Fenerbahçe taraftarı "İmparator Fatih Terim" tezahüratında bulundu.
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