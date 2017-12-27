Kadıköy'de Fernandao'ya büyük tepki
Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Fernandao oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında Fenerbahçe evinde İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabakanın 68. dakikasında Fernandao yerini Roberto Soldado’ya bırakırken tribünlerden tepki gördü. Maçın başından beri etkili bir oyun sergilemeyen Fernandao kaçırdığı net pozisyonlardan dolayı müsabaka esnasında da ıslıklanmıştı.
İHA
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