Kadıköy'de Nuri Alço ve Binnaz müziği

Dev öncesinde Fenerbahçe cephesinden ilginç bir hamle geldi.

Isınmak için Galatasaraylı futbolcuların sahaya çıkmasıyla birlikte ses sistemi devreye girdi. Nuri Alço müziği kaleci Muslera'nın sahaya çıkmasıyla beraber başladı ve bir süre devam ettirildi. Ayrıca bu esnada arka arkaya birçok klasikleşen derbi müzikleri de çalındı.

'Çanakkale ruhu Afrin'de'

Fenerbahçe deplasmanı için Kadıköy'e gelen Galatasaray taraftarlarının tribüne astığı özel pankart alkış aldı. Sarı-kırmızılılar, TT Stadyumu'ndaki 'Çanakkale Ruhu Afrin'de' yazılı pankartı Kadıköy'e de taşıdı. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Galatasaray taraftarları, tribünün tam ortasına da bu anlamlı pankartı astı.

Ali Koç taraftarlarla buluştu

Fenerbahçe'de Başkan Adayı Ali Koç, maç öncesi taraftarlarla bir araya geldi. Kalamış'ta maç saatini bekleyen taraftarların yanına giden Ali Koç, burada büyük ilgi gördü. Taraftarlarla bir süre sohbet eden Koç, maç saatine yakın da ailesiyle beraber stada geçti. Stada girişte de Ali Koç'a büyük ilgi vardı. Koç, locasına geldikten sonra da taraftarları selamladı.

Kadıköy'de güvenlik çemberi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi alınan güvenlik önlemleri dikkat çekildi. Zorlu derbi öncesi güvenlik üst düzey noktaya çıkarıldı. Kadıköy'de günün erken saatlerinden itibaren emniyet birimleri yoğun önlemler aldı. Stada gelen tüm yollar öğlen 14.00'dan itibaren kademeli olarak trafiğe kapatıldı.

Özellikle Galatasaray taraftarları ile Galatasaray takım otobüsünün geçeceği güzergahlar da önlemler artırıldı. Her iki adımda bir polisin beklemesi dikkat çekti. Ayrıca stada yakın çevrelerde de emniyet birimleri gün boyu nöbet tuttu. Maça gelen taraftarlar da sıkı güvenlik kontrollerinden geçirildi.

Stada girene kadar 3 farklı kontrol noktası oluşturuldu. Her noktada taraftarların passolig kartları kontrol edildi. Sarı-lacivertli ve sarı-kırmızılı taraftarların karşı karşıya gelmemesi de sağlandı. Öte yandan gün boyu emniyet helikopterleri de havadan güvenliği oluşturdu ve aksilik çıkmasını önledi.

Marşlarla geldiler

Galatasaray takımı, Kadıköy'e özel motivasyonla geldi. Sarı-kırmızılı kafile Zincirlikuyu'da kamp yaptığı otelden stada gelene kadar otobüs içinde marşlar çalındı. Oyuncuları motive etme adına düşünülen bu hareket, stada giriş yapana kadar devam etti. Galatasaray marşlarıyla futbolcuların derbi havasına girmesi sağlandı.