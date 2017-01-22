Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!

Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesinde Fernandao'nun içinde olduğu tartışmalı bir pozisyon yaşandı ve Fernandao penaltı kaçırdı.

Karşılaşmanın 74. dakikasında ceza alanı içinde Eren Albayrak ile ikili mücadeleye giren Fernandao yerde kaldı. Maçın hakemi Bülent Yıldırım beyaz noktayı göstererek penaltı kararı verirken, Başakşehirli oyuncuları itirazlarda bulundu.

Mücadelede 1-0 önde olan Fenerbahçe'de topun başına Fernandao geldi. Brezilyalı oyuncu vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ı geçemedi.

FERNANDAO 2. KEZ PENALTI KAÇIRDI

Jose Fernandao, Süper Lig kariyeri boyunca 15 kez penaltı vuruşu kullandı ve sadece iki tanesini kaçırdı. Öte yandan Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de 6. kez penaltı kazandı ve ilk kez ağları bulamamış oldu.

DENİZ ÇOBAN: "BÜLENT YILDIRIM İÇİN ŞANSLI DAKİKA"

Öte yandan Bülent Yıldırım'ın hatalı karar verdiğini düşünen eski hakem Deniz Çoban, penaltının kaçmasının ardından, "Hakem Bülent Yıldırım için şanslı dakika!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

MUSTAFA ÇULCU: "KOMİK BİR PENALTI DÜDÜĞÜ"

MHK eski başkanı Mustafa Çulcu ise şu ifadeleri kullandı: "İki futbolcunun da karşılıklı birbirlerine yaptığı eşdeğer hareket var ortada. Bu bir ikili mücadeledir. Komik bir penaltı düdüğü çalındı. Ya kurallar değişti ya da bizim haberimiz yok."