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Kadın Golbol Milli Takımı gümüş madalya kazandı!

Kadın Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde Rusya'ya 4-3 yenilerek gümüş madalya kazandı.

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Kadın Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde Rusya'ya 4-3 yenilerek gümüş madalya kazandı.
 
İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen şampiyonada finale yükselerek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Rusya ile karşılaştı.
 
Spor Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre milli takım, finalde mücadele ettiği Rusya'ya 4-3 mağlup oldu.
 
Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz, Kader Çelik, Şeyda Nur Kaplan, Gülşah Düzgün, Neşe Mercan ve Zeynep Çıkla'dan oluşan Kadın Golbol Milli Takımı, gümüş madalya elde etti.

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