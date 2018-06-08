Kadın Golbol Milli Takımı gümüş madalya kazandı!
Kadın Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde Rusya'ya 4-3 yenilerek gümüş madalya kazandı.
Kadın Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde Rusya'ya 4-3 yenilerek gümüş madalya kazandı.
İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen şampiyonada finale yükselerek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Rusya ile karşılaştı.
Spor Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre milli takım, finalde mücadele ettiği Rusya'ya 4-3 mağlup oldu.
Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz, Kader Çelik, Şeyda Nur Kaplan, Gülşah Düzgün, Neşe Mercan ve Zeynep Çıkla'dan oluşan Kadın Golbol Milli Takımı, gümüş madalya elde etti.
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