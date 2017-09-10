Kadın hakem Bibiana Steinhaus, Bundesliga'da Hertha Berlin-Werder Bremen maçını yönetti

Bundesliga tarihinde bir ilk gerçekleşti. Lig tarihinin ilk kadın hakemi Bibiana Steinhaus, Hertha Berlin-Werder Bremen maçında sahaya çıktı. Mücadeleyi yöneten Bibiana Steinhaus, Avrupa'nın büyük liglerinde düdük çalan kadın hakem oldu.

38 yaşındaki Steinhaus, Almanya Futbol Federasyonu tarafından gelecek futbol sezonu için ismi açıklanan 4 hakemden biri olmuştu.

İngilizlerin ünlü hakemi Howard Webb ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelen Steinhaus, daha önce iki Bundesliga maçında 4. hakem olarak görev yapmıştı.

Kariyerinde birçok üst düzey karşılaşma olan, 2012 Londra Olimpiyatları'nda Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki final maçını yöneten ünlü hakem, bu karar nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını açıkladı:

"Lutz Michael Frohlich (Alman Hakem Komitesi Başkanı) beni arayıp haberi verdiği zaman, kelimeleri bulmakta güçlük çektim. İnamama, mutluluk, rahatlama... bu duyguların hepsini yaşadım. Bundesliga'da maç yönetmek her zaman hayalimdi."

Steinhaus, daha önce iki Bundesliga maçında 4. hakem olarak görev yapmıştı.