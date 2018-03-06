Kadın Milli Boks Takımı Türk spor tarihine geçmeyi hedefliyor

Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan, 17-26 Nisan'da İtalya'da düzenlenecek Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asıl hedeflerinin daha önce elde edemedikleri olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu söyledi.

Çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini ifade eden Süme, "Her antrenörün ve her sporcunun gönlünde olmazsa olmazları vardır. Bizim de gönlümüzde asıl hedef olimpiyatlar. Sporcularımızı motive ederek çalıştırıyoruz. Büyük hedefler içindeyiz. Sporcularımıza ulaşamayacakları hedefler koymuyoruz. Hepsi de olimpiyat madalyasına ulaşabilecek güçte, kapasitede kişilik ve karakterde oyuncular." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcularına güvendiğini vurgulayan Süme, takımda yetenekli boksörlerin bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye'ye olimpiyatlardan madalya getirmek istiyoruz. Türk kadın sporcusunun, olimpiyatlarda madalya kazanabilecek güce, kuvvete ve yeteneğe sahip olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Federasyonumuz bize son derece yardımcı oluyor. Sporcularımıza daha da tecrübe kazandırırsak olimpiyatlarda madalya almamak için hiç bir sebep kalmıyor. İnşallah bunu başaracağız." diye konuştu.

"Olimpiyatlara giden ilk kadın boksör olmak istiyorum"

Milli sporcu Sema Çalışkan ise 7 yıldır boks yaptığını ve kariyerinde birçok başarı bulunduğunu belirtti.

Olimpiyatlara katılabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Sema, "7 kez Türkiye şampiyonu oldum. Bir kez dünya üçüncüsü ve iki kez Avrupa ikincisi oldum. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları. Vize alıp olimpiyatlara gitmek istiyorum. Olimpiyatlara giden ilk kadın boksör olmak istiyorum. Hepimiz olimpiyat için çalışıyoruz. Hedefimiz çok büyük ve çok çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

"Olimpiyatlarda 5 sıklette de madalya almayı hedefliyoruz"

Milli boksör Busenaz Sürmeneli de 10 yıldır boks yaptığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Beş kez Türkiye şampiyonu oldum. Üç Avrupa iki de dünya şampiyonluğum var. Bu yılki şampiyonalarda başarılı olmak istiyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıfta okuyorum. Her sporcu gibi ben de olimpiyat madalyası kazanmak istiyorum. Boksta olimpiyata katılan kadın sporcu yok. Olimpiyatlarda 5 sıklette de madalya almayı hedefliyoruz."