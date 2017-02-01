Kadro dışı kalmıştı ancak lisansı çıkarıldı!
Galatasaray Spor Kulübü, ara transfer döneminin son gününde kadro dışı bıraktığı futbolcusu Endoğan Adili'yi kadroya alarak lisansını çıkarttı.
Ara transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala Galatasaray daha önce kadro dışı bıraktığı 22 yaşındaki oyuncusu Endoğan Adili'nin lisansını çıkartıp kadrosuna kattı.
Mancini döneminde Galatasaray'a transfer olan Endoğan Adili, yabancı sınırına takıldığı için lisansı çıkartılmamıştı. Geçtiğimiz günlerde lisansı çıkartılan genç oyuncu Galatasaray kadrosuna dahil oldu.
Hürriyet
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