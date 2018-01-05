Kaela Davis Galatasaray’da

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Birleşik Amerikalı forvet Kaela Davis ile anlaşmaya vardı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı forvet Kaela Davis ile anlaşmaya vardı.

15 Mart 1995 Indiana doğumlu Kaela Davis, basketbolcu bir ailenin içinde dünyaya geldi. 13 yıl NBA tecrübesi olan Antonio Davis’in kızı Kaela için çocukluğundan itibaren basketbol en fazla haşır neşir olunan şeydi. 1.88 boyundaki Davis, kolej kariyerine Georgia Tech’te başladı. Burada geçirdiği iki sezonun ardından South Carolina’ya transfer olan Kaela Davis, yeni okuluyla NCAA’de Ulusal Şampiyonluk sevinci yaşarken takımının en önemli parçalarından biri oldu. South Carolina ile yaşadığı şampiyonluk sezonunda 12.7 sayı, 3.9 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları tutturan Davis, kolej kariyerinin son sezonuna girmeden önce WNBA Draft’ları için ismini bildirdi ve 2017 WNBA Draft’larında 10. sırada Dallas Wings tarafından seçildi.

WNBA’deki ilk sezonunu geçtiğimiz yaz geçiren oyuncu 33 maçta ortalama 15.5 dakika sahada kalırken 6.1 sayı, 1.4 ribaund ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı. Kariyeri boyunca üç sayı menzilinin uzunluğuyla bilinen Kaela Davis, WNBA’deki ilk sezonunda %42.9 ile üçlük attı.

Kaela Davis’e hoş geldin der, Galatasaray forması altında başarılar dileriz.