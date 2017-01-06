Kahramanın oğlu futbolcu! Şehit Fethi Sekin...
Adliye saldırısını hayatı pahasına önleyerek bir kahramanlığa imza atan şehit Sekin'in, Altınordu'da futbol oynayan oğlunun bir maçını izlerken çekilmiş fotoğrafı yürek dağladı.
Adliye saldırısını hayatı pahasına önleyerek bir kahramanlığa imza atan şehit Sekin'in, Altınordu'da futbol oynayan oğlunun bir maçını izlerken çekilmiş fotoğrafı yürek dağladı.
Bombalı araçla dikkat dağıtarak kalaşnikoflarla adliyede katliam yapmak isteyen hain teröristlerin yapmak istediği büyük katliamı, canı pahasına girdiği çatışmada şehit olarak engelleyen şehidimiz Sekin'in oğlu için sosyal medyada kampanya başlatıldı.
Kampanyada Galatasaraylı olduğu bilinen Kahraman Polisimiz'in şehit oğlu için "Fethi Sekin'in oğlu G.Saray alt yapısına alınsın" denildi. Fotomaç
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