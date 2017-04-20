Kamil Glik'ten çok konuşulacak itiraf

Borussia Dortmund'u iki maçta da 3-1 mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Monaco'nun sezon başında kadrosuna kattığı Kamil Glik, çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

Monaco forması giyen Kamil Glik UEFA'ya verdiği röportajda hayat hikayesiyle ilgili bilinmeyen detaylardan bahsetti.

"Ölür dediler"

Çocukken kalbinde yaşadığı problem nedeniyle doktorların kendisi için 'yaşamaz, ölür' dediğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, yaşadığı hastalıktan yalnızca 1 kişinin kurtulduğunu söylediklerini ifade etti. Glik, bu ihtimalin kendisini güçlendirdiğini ve hastalığını bu şekilde yendiğini söyledi.

"2 sezon kalecilik yaptım"

Genç takımlarda 2 sezon boyunca kalecilik yaptığını da söyleyen tecrübeli oyuncu, "Takmımızın kalecisi kolunu kırdı ve boyum uzun olduğu için beni kaleci yaptılar. Kaleciliği ilk başta sevdim ama sonra yavaş yavaş antrenörler beni kaleci sanmaya başladılar" dedi.

"İlk sezonumda çeyrek final oynuyorum"

Her zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın hayalini kurduğunu ifade eden Glik, "Monaco'ya geldim ve ilk sezonumda çeyrek final oynuyorum. Bu inanılmaz bir macera" diye konuştu.