Tudor, Van Persie'den çok çekiniyor
Beşiktaş ile oynanan maçta saha içinde tansiyonu yükselten Van Persie için Igor Tudor'dan özel uyarı geldi.
- Sabah
Hırvat teknik adam, Hollandalı oyuncunun, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi yine kışkırtıcı tarafını kullanabileceğini oyuncularına anlatırken, "Sakın oyunlarına gelmeyin. Yapacağı çirkefliklerin tuzağına düşmeyin" uyarısında bulundu.
Tudor'dan Van Persie uyarısı
Genç çalıştırıcı, defans oyuncularını da Van Persie için uyarırken, "Bu tip oyuncular, hakem görmeden her türlü şeyi yapabilir. Dikkatli olun. Zorlu maçta eksik kalmamız aleyhimize olur" değerlendirmesini yaptı.
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