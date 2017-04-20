Tudor, Van Persie'den çok çekiniyor

Hırvat teknik adam, Hollandalı oyuncunun, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi yine kışkırtıcı tarafını kullanabileceğini oyuncularına anlatırken, "Sakın oyunlarına gelmeyin. Yapacağı çirkefliklerin tuzağına düşmeyin" uyarısında bulundu.

Tudor'dan Van Persie uyarısı

Genç çalıştırıcı, defans oyuncularını da Van Persie için uyarırken, "Bu tip oyuncular, hakem görmeden her türlü şeyi yapabilir. Dikkatli olun. Zorlu maçta eksik kalmamız aleyhimize olur" değerlendirmesini yaptı.