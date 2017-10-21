Kameni: Bazı maçlarda Volkan ısınmaya bile çıkmadı

“ŞU an son derece sakinim ve G.Saray derbisine odaklanmaya çalışıyorum. Büyük maçlara hazırlanırken aynı rutinleri yapmaya çalışıyorum. Derbinin havası farklı ama ekstra bir motivasyona ihtiyacım yok. Kendimi her hafta nasıl hazırlıyorsam bu hafta da G.Saray maçı için aynı hazırlık içindeyim. "

‘BEN F.BAHÇELİ’YİM’

DERBİLERDE kalpte oynamalısınız ama takım kurallarının da dışına çıkmamanız lazım. Taraftarlar için önemin farkındayım. Bu maçtan galip gelmenin onları ne kadar mutlu edeceğini de biliyorum. Umarım da onları mutlu edebilecek bir skorla döneriz. Bunun tek yolu kazanmak. F.Bahçeli olmam için gol atmam ve çok gol kurtarmam gerekmiyor. Şu an ben zaten kendimi gerçek F.Bahçeli gibi hissediyorum.

BİR futbolcu olarak her zaman iyi yerlerde olmayı başarılı olmayı hak ediyor Gomis. Başarısı beni mutlu ediyor. Bazı yaşlarda Türkiye gibi ülkelere geldiğinizde insanlar emeklilik için geldiğimizi düşünür. Gomis Türkiye’ye dinlenmeye gelmedi.

VURUŞ teknikleriyle ilgili konuya gelince, detaylara çok fazla bakmam. G.Saray’la oynayacağız ve karşımızda bir takım olacak. G.Saray demek sadece Gomis demek değil. O böyle şut atmış bu böyle vuruş yapmış böyle koşuyormuş bunlara odaklanmam. Sahada olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki; şutu atan Ronaldo mu, Messi mi, Gomis mi düşünmüyorum. Sadece topu takip ederim.”

‘Volkan’ın ısınmaması tamamen kendi kararı’

“BAZI maçlarda Volkan ısınmaya çıkmadı. Onun daha önce böyle bir şey yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ben kendime ve neler yapabilirim ona bakarım. Volkan, ısınmaya çıkmamıştı ama şimdi çıktı. Tamamen onun kararı. Sonuçta bu takıma yılladır emek veren biri. Çok mutluyum onunla çalışmaktan.

SEZON başı o oynasa da ben kendimi hep hazır tuttum. Maç günü hocamız kime şans verirse o oynar. Önemli olan takım savunmasını iyi yapıp, kalemizi göle kapamamız.”

‘Kocaman ve ekibiyle çalışmak keyifli’

“İSPANYA’DAKİ hocalarla buradakileri kıyaslama yapamam ama teknik heyetle ilişkilerimiz son derece iyi. Aykut hoca ve ekibiyle çalışmaktan büyük keyif alıyorum. İspanya’da 10’un üzerinde teknik adamla çalıştım, hepsinin çalışma tekniği farklı.

SADECE dikkatimi çeken İspanya’da taktik konularına çok fazla dikkat ediyorlar. Tamamen delirmiş durumdalar. Belki hafta boyunca sadece taktiğe odaklandığınız zamanlar bile oluyordu.”

‘Yurt dışında Türkiye’nin imajını kötülüyorlar’

“TÜRKİYE ile ilgili yurt dışında gerçekten yanlış bir imaj var. Türkiye’ye geleli az bir zaman oldu ama buradaki hayat kalitesi günlük hayattaki güzellikler beni ve ailemi sürprize uğrattı.

TÜRKİYE’DE yaşayan çok fazla yabancı var ve burada yaşamaktan keyif alıyorlar. Net biçimde söyleyebilirim sakin bir ülkede yaşıyorum. Yurt dışında televizyonlarda başka bir imajı bir şekilde satmaya çalışıyorlar. Türkiye’yle ilgili kötü bir imaj yapmaya çalışıyorlar.”

‘Cenk kendini sürekli geliştiriyor’

“BAZI maçlarını izledim çok iyi bir forvet. Hem Beşiktaş’ta hem de milli takımda. Git gide kendini geliştiriyor. Daha bugün (önceki gün) tesislere gelirken şoförümle Cenk Tosun hakkında konuşmuştuk.

BANA sözleşmesindeki serbest kalma maddesinden bahsetti. Çok büyük paralara gidebileceğini söyledi. Hâlâ genç bir oyuncu ve hâlâ kendini geliştirebilir. Onun çok iyi bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum.”