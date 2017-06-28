Kameni Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etti

Carlos Kameni'nin Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Kamerun basınında yer alan haberde; Carlos Kameni'nin geçtiğimiz yaz geldiği Malaga'dan ayrılmaya son ana kadar yanaşmadığı ancak yeni kaleci Roberto'nun transferinin ardından Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul ettiği yazıldı. Carlos Kameni'nin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek kendisini Fenerbahçeli yapacak kontrata imza atacağı belirtildi.

Kaptan Volkan'ı zorlayacağı, acil durumda 1. kaleci pozisyonunda da sırıtmayacağı düşünülen Kamerunlu file bekçisinin kulübü Malaga ile de söz kesildi. Kulübüyle 2020 yılının yazına kadar sözleşmesi bulunan Kameni'nin bonservisine 1.5 milyon Euro civarında bir para ödeneceği öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncuya ise yıllık 2 milyon Euro verilmesi planlanıyor.

Uzun yıllardır kalede herhangi bir sorun yaşamayan sarı-lacivertlilerin amacı Carlos Kameni'yi 1 Temmuz'da Düzce'deki Topuk Yaylası kampına yetiştirmek olacak.

Karyierine AC Le Havre'da başlayan ve Saint-Etienne'de forma giydikten sonra İspanya'da Espanol'a transfer olan Kameni, 8 yılın ardından Malaga'ya transfer oldu.

33 yaşındaki Kameni, bu sezon forma giydiği 35 maçta kalesinde 48 gol gördü ve 8 kez kalesini gole kapadı. (Sporx)