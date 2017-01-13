Ünlü isimlerden 'Hayatına Sahip Çık' mesajı!

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) ve Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) öncülüğünde, son dönemde Türk halkının yaşam standartlarını, değerlerini, kültürünü ve alışkanlıklarını hedef alan elim olaylara karşı sivil toplum hareketi başlatıldı. Toplumsal paydaşların katılımıyla başlatılan hareket, bir yandan Türk halkının moralini en yüksek düzeyde tutarak tekrar hayata karışmasına destek olmayı, diğer yandan medeniyetler beşiği İstanbul'un marka değerinin korunmasını amaçlıyor.

Toplumsal, refah ve güven duygusunu pekiştirmeyi, insanlık dışı saldırıları gerçekleştirenlerin oyunlarına gelinmeyeceğini göstermeyi hedefleyen 'Hayatına Sahip Çık' sivil toplum hareketinin detayları, BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, KMD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer ve TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl'ün katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıya, kampanyayı düzenleyen derneklerin üyelerinin yanı sıra iş, sanat, spor ve magazin dünyasından ünlü isimler katıldı.

Toplantıda; Ata Demirer, Ayhan Sicimoğlu, Burcu Esmersoy, Demet Akbağ, Dilara Koçak, Ege, Fatih Terim, Gezegen Mehmet, Hülya Koçyiğit, Kenan İmirzalıoğlu, Mehmet Yaşin, Osman Müftüoğlu, Saba Tümer, Şahika Ercümen, Sedef İybar, Taylan Kümeli, Tümer Metin'in 'hayatinasahipcik' hashtagiyle; sokakta gezerken, bir restoranda yemek yerken, balık tutarken, sinemaya giderken, parkta dolaşırken çekilen hayatın içinden görüntüler paylaşıldı.

SİNAN ÖNCEL: "GELECEĞİMİZ İÇİN HAYATA DAHA SIKI SARILMAMIZ GEREKİYOR"

Toplantıda konuşan BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel; "Kayıplarımız için yas tutarken çocuklarımız, yani geleceğimiz için hayata daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Türkiye'nin çok önemli dört sivil toplum kuruluşu olarak tüm sivil oluşumlara çağrı yapıyoruz. Gelin; ülkemize, ekonomimize, hayatımıza ve geleceğimize sahip çıkalım. Makinalarımız daha hızlı çalışsın, restoranlar ve mağazalarımız hep açık olsun. Caddeler, sinemalar ve tiyatrolar, eğlence mekanları, hayatın ritmiyle yaşamaya devam etsin" dedi.

ALP ÖNDER ÖZPAMUKÇU: "YAŞAMIMIZA DEVAM ETMELİ VE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKMALIYIZ"

KMD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu da, "Üst üste yaşadığımız üzücü olayların ana hedefi olan yurtta korku yaratılması çabalarının, milletimizin ve özel sektör oyuncularının devletimizle birlik olup dayanışma içinde ve yılmadan çalışmasıyla etkisiz kalacağına inanıyoruz" dedi.

Özpamukçu, şunları söyledi: "Açılan bu yaralarımızın en kısa sürede iyileşeceğine, morallerimizin hızlıca düzeleceğine ve huzurun yeniden temin edileceğine gönülden inancımız tam. Halkımız bu güce ve dirayete sahip. Halkımızın nabzını en yakından takip eden perakende sektörünün değerli oyuncuları olarak, yarınlarımız için yılmadığımızı göstermek, günlük hayatımıza devam ederek hayatımıza, yaşamımıza sahip çıkmak, göstereceğimiz en büyük tepki olacaktır. Alışverişlerimizi yapmaya, yaşadığımız bu güzel coğrafyanın tadını çıkarmaya, sinemaya gitmeye, birbirinden güzel mekânlarımızda yemek yemeye, eğlenmeye, gezmeye; özetle yaşamımıza devam etmeli ve sonuna kadar sahip çıkmalıyız".

KAYA DEMİRER: "GÜNLÜK YAŞANTIMIZI SÜRDÜRMEMİZE ENGEL OLMAK İSTEYENLERE 'BOYUN EĞME' DİYORUZ"

TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer ise yılbaşı gecesi yaşanan saldırıdan sonra sessizleşen İstanbul sokaklarını tekrar hareketlendirmek için yurt çapında ulusal bir sivil toplum hareketi başlattıklarının altını çizerek; şöyle devam etti: "Tehlike çanları, asıl sokağa çıkmaya korktuğumuzda çalmaya başlayacak. Reina'da yaşanan olayın ardından Kuruçeşme'de sektör üyeleri olarak kol kola bir araya geldik. Bu birlikteliği sivil toplum hareketine dönüştürerek tüm vatandaşlarımızı, hayatlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. 'Çarşıya, pazara, yemeğe, sinemaya ya da spora giderek ülke kurtarılır mı?' diye düşünmek yerine günlük yaşantımızı sürdürmemize engel olmak isteyenlere 'boyun eğme' diyoruz. Yaşadığımız ülkenin, güzel ve pırıltılı İstanbulumuzun, saldırıları planlayan ve gerçekleştirenlerin arzuladığı duruma düşmemesi için sessizliğe bürünmeyelim, hayatımıza sahip çıkalım. Bu harekete ivme kazandırmak için elimizdeki tüm imkanları kullanmamız gerekiyor. Bunun için 'sokağa çıkın, alışverişe çıkın, yemeğe çıkın, gezmeye çıkın, seyahate çıkın. Yeter ki çıkın' diyoruz. Kendi ülkemizde sokağımıza sahip çıkacağız ki, ülkemizi her yıl ziyaret eden 30 milyon turiste 'gelin, Türkiye'nin bu ulusal seferberliğine destek verin, terörle savaşmak istiyorsanız Türkiye'yi ziyaret edin ve bizi yalnız bırakmayın' diyebilelim".

RAMAZAN BİNGÖL: "HAYATI BEREKETLENDİRELİM, YAŞAMI VE DOSTLUĞU ÇOĞALTALIM"

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl de, yaşanan saldırıların turizm sektörüne yansıyacak olumsuz etkilerini azaltabilme, oluşturulmak istenen algıyı olumlu yöne çevirebilmek amacıyla yola çıktıklarını vurgulayarak; şunları söyledi: "Hiç kimse, ülkemizi durdurmak isteyenlerin değirmenine su taşımasın. Evlerimize kapandığımızda saldırıları planlayanların istediklerini yapmış oluyoruz. Biz, buna karşı aksine, yaşamımızın hiçbir kesitini değiştirmeden normal hayatımıza devam edelim, hayatı bereketlendirelim, yaşamı ve dostluğu çoğaltalım. Saldırılara karşı birlikte duralım. Dünyanın en iyi mutfaklarından biri olan Türk Mutfağının muhteşem lezzetlerini deneyimlemeleri için farklı ülkelerden insanları ülkemize davet ediyoruz. Dünya gastronomi turizmindeki payımızı yükseltmek için, sektör olarak el ele veriyoruz. İşte bunun için halkımıza 'hayatına sahip çık' diyoruz."

(İHA)