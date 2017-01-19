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Kamerun geriye düşmesine rağmen kazandı

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Kamerun, Gine Bissau'yu 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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Afrika Uluslar Kupası A Grubu mücadelesinde Kamerun ile Gine Bissau ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 13. dakikasında Mamadau Cande'nin pasını gole çeviren Piqueti, Gine Bissau'yu öne geçirdi ve devreye takımının 1-0 üstün girmesini sağladı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Sebastien Siani ile Kemarun durumu eşitledi. Dakakikar 78'i gösterdiğinde ise Michael Ngadeu-Ngadjui çıktı ve Kamerun'u 2-1 öne geçiren isim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadeleyi Kamerun 2-1 kazanmayı başardı.

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar ise Kamerun formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı ve 63. dakikada yerini Robert Ndip Tambe'ye bıraktı.

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