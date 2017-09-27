Kampl: Bir çok statta oynadım ama ben böyle bir şey görmedim

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Leipzig'de Kevin Kampl maç sonu itirafta bulundu.

Seyirciden çok etkilendiğini dile getiren Kevin Kampl; "Bir çok statta oynadım, açık konuşayım ben böyle şey görmedim. Atmosferden etkilendik. İkinci yarı daha iyi oynadık ama pozisyonları değerlendiremedik. Beşiktaş daha agresifti, tebrik ederim"