Kane 39 gol atarak 1995 yılını 36 golle kapatarak rekor kıran Alan Shearer'ı geride bıraktı

24 yaşındaki İngiliz futbolcu, 2017 yılında tüm kulvarlarda ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın beş büyük ligindeki takımlarda mücadele eden Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski ve Edinson Cavani gibi isimlerin önüne geçti.

Kane, bu yıl çıktığı 52 maçta 56 kez rakip fileleri havalandırırken, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi 64 maçta 54 gol, bu yıl "Altın Top" ödülünü alan Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Ronaldo 59 maçta 53 gol, Bayern Münihli Robert Lewandowski 55 maçta 53 gol, Paris Saint Germain'in Uruguaylı oyuncusu Cavani de 62 maçta 53 gol kaydetti.

Shearer'ın rekorunu kırdı

Kane, Premier Lig'de bir takvim yılı içinde en fazla skor üreten futbolcu olarak tarihe geçti.

Premier Lig'de bu yıl 39 gol atan Kane, 1995 yılını 36 golle kapatarak rekor kıran Alan Shearer'ı geride bıraktı.

Ligde daha önce Robin van Persie 2011 yılını 35, Thierry Henry 2004 yılını 34, Les Ferdinand 1995 yılını 30, Ruud van Nistelrooy 2003 yılını 30 ve Luis Suarez de 2013 yılını 29 golle tamamlamıştı.

"Hat-trick"e doymadı

2017 yılında toplam 8 kez "hat-trick" yapan Harry Kane, 6 kezle de bir takvim yılında Premier Lig'de en çok "hat-trick"e imza atan futbolcu olarak tarihe geçti.

24 yaşındaki futbolcu, West Bromwich Albion, Stoke City, Leicester City, Hull City, Fulham, Burnley ve Southampton'ın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde APOEL Nicosia filelerini üç kez havalandırdı.

Barcelona forması giyen Messi, ligdeki Espanyol ve Eibar, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Atletico Madrid maçlarında olmak üzere 2'şer "hat-trick" yaptı.

"Devler Ligi"nde Tottenham ile son 16 turunu gören Kane, APOEL Nicosia maçında attığı üç golle Andrew Cole, Mike Newell, Michael Owen, Wayne Rooney, Alan Shearer ve Danny Welbeck'in ardından Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan 7. farklı İngiliz futbolcu unvanını elde etmişti.