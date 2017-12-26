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Kane, Shearer'ın rekorunu tarihe gömdü

Premier Lig'de Harry Kane, Tottenham'ın evinde Southampton'ı 5-2'lik skorla dağıttığı karşılaşmada hat-trick yaptı. 1 yıl içinde ligdeki gol sayısını 39'a yükselten İngiliz golcü, Alan Shearer'ın (36) rekorunu da tarihe gömdü.

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Premier Lig'de Tottenham'ın gol makinesi Harry Kane mesaisine kaldığı yerden devam ediyor...

İngiliz golcü, Tottenham'ın kendi sahasında Southampton'ı 5-2'lik skorla devirdiği karşılaşmada yine 3 gole imza attı. 22, 39 ve 67. dakikalarda ağları havalandırıp 2017'de 8. hat-trick'ini yapan Kane, Premier Lig'de 1 yılda 39 gol atarak efsane golcü Alan Shearer'ın (36) rekorunu tarihe gömdü.

Messi'yi geride bıraktı

Ayrıca 24 yaşındaki forvet, toplamda da 56 gole ulaşarak Messi'yi solladı ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla skor üreten oyuncu oldu.

7 golün atıldığı karşılaşmada, Kuzey Londra ekibinin diğer sayıları 49'da Dele Alli ve 51'de Heung-Min Son'dan geldi. Konuk takımın gollerini ise 64'te Boufal ve Tadic kaydetti. 

Bu sonuçla Tottenham 20 maç sonunda puanını 37'ye yükseltti. Southampton ise 19 puanda kaldı.

Skorer

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