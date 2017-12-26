Kane, Shearer'ın rekorunu tarihe gömdü
Premier Lig'de Harry Kane, Tottenham'ın evinde Southampton'ı 5-2'lik skorla dağıttığı karşılaşmada hat-trick yaptı. 1 yıl içinde ligdeki gol sayısını 39'a yükselten İngiliz golcü, Alan Shearer'ın (36) rekorunu da tarihe gömdü.
Premier Lig'de Tottenham'ın gol makinesi Harry Kane mesaisine kaldığı yerden devam ediyor...
İngiliz golcü, Tottenham'ın kendi sahasında Southampton'ı 5-2'lik skorla devirdiği karşılaşmada yine 3 gole imza attı. 22, 39 ve 67. dakikalarda ağları havalandırıp 2017'de 8. hat-trick'ini yapan Kane, Premier Lig'de 1 yılda 39 gol atarak efsane golcü Alan Shearer'ın (36) rekorunu tarihe gömdü.
Messi'yi geride bıraktı
Ayrıca 24 yaşındaki forvet, toplamda da 56 gole ulaşarak Messi'yi solladı ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla skor üreten oyuncu oldu.
7 golün atıldığı karşılaşmada, Kuzey Londra ekibinin diğer sayıları 49'da Dele Alli ve 51'de Heung-Min Son'dan geldi. Konuk takımın gollerini ise 64'te Boufal ve Tadic kaydetti.
Bu sonuçla Tottenham 20 maç sonunda puanını 37'ye yükseltti. Southampton ise 19 puanda kaldı.
Skorer
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