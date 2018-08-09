Kapıları Sultan Alparslan açtı

Türk tarihinin önemli değerlerine sahip çıkan ve 6 yıldır “Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmalarını” düzenleyen Okçular Vakfı, 1071 Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıldönümünü bu yıl da muhteşem etkinliklerle kutluyor. Bu amaçla Malazgirt’te düzenlenen ve İstanbul BŞ. Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın da katıldığı toplantıda konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin Türk kimliğinin Çanakkale gibi önemli parçalarından biri olduğunu belirterek, “Gün geçtikçe büyüyen ve gelişen ülkemiz için toplumsal birlikteliğimiz, toplumsal birliğimiz çok önemlidir. Sultan Alparslan’ın açtığı, Fatih Sultan Mehmet’in taçlandırdığı bu topraklarda Türk milleti olarak kendi gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmamız bu nedenle çok önemli. Bu bizim hem bağımsızlığımızın teminatı hem de gelecekte daha güçlü, kendi kararlarını veren ve kendisine bir rota çizen bir ülke olmamızda büyük rol oynayacaktır” dedi.

Güneş Malazgirt’ten doğdu

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt’te fethin 947’nci yıldönümünü kutlayacaklarını belirterek, “Anadolu’nun fethi ile bu coğrafyaya vurulan Türk İslam mührünün ilk sahibi büyük komutan Alparslan’ın kutlu savaşı başlattığı ata toprağımız Malazgirt’te yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Güneş yıllar önce Malazgirt’ten doğup İstanbul’da ışıldadı” dedi.